Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand von Stromleitungen und Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Neunkirchen: Stromleitung in Brand

Am Dienstagabend gerieten in Neunkirchen Stromleitungen in Brand. Gegen 19:30 Uhr wurde das Feuer und Funkenflug an einem Dachständer auf einem Gebäude in der Althäuser Straße gemeldet. Nachdem die Flammen durch die Feuerwehr gelöscht wurden, wurde der Schaden durch Mitarbeiter der Stadtwerke Tauberfranken repariert. Hierbei musste zeitweise der Strom in Teilen des Stadtteils Neunkirchen abgeschaltet werden. Die Althäuser Straße wurde aufgrund der Einsatzfahrzeuge und der Drehleiter für eine knappe Stunde voll gesperrt. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auch über eine mögliche Ursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Bad Mergentheim: Männer bei Schlägerei verletzt - Zeugen gesucht

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Mergentheim wurde am Dienstagnachmittag ein Mann leicht verletzt. Kurz vor 17 Uhr meldete eine Zeugin eine Schlägerei am Marktplatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Beteiligten zunächst in verschiedene Richtungen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass mehrere Männer zunächst in einen verbalen Streit gerieten. Dieser eskalierte im weiteren Verlauf, weshalb ein 46-Jähriger einen 22-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche geschlagen und diesen hierbei leicht verletzt haben soll. Außerdem soll ein 26-Jähriger einen 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen und diesen hierbei ebenfalls leicht verletzt haben. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

