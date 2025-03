Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Lichtbildfahndung nach Kupferdiebstahl

Heilbronn (ots)

Wertheim: Mehrfacher Diebstahl von Kupferkabeln - Lichtbildfahndung

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 4. Oktober 2024 bis 13. November 2024 insgesamt fünf Mal die mechanische Sicherung eines verschlossenen Containers in der Sudetenstraße im Industriegebiet in Wertheim-Bestenheid überwunden und dabei mehrere Tonnen Kupferkabel mit Isolierung entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Durch die Diebstähle entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder denen eine große Menge Kupferkabel zum Kauf angeboten wurde.

Bilder der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link zur Öffentlichkeitsfahndung abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wertheim-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls/

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 oder per E-Mail an wertheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell