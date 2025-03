Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfallflucht und Rennfahrer aus dem Verkehr gezogen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ein bisher Unbekannter verschaffte sich am Montagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn-Böckingen. Gegen 13:50 Uhr gelangte der Mann durch das Öffnen einer gekippten Terrassentüre des Gebäudes in der Ludwigsburger Straße ins Innere und entwendete Bargeld aus zwei Geldbeuteln. Als die 78-jährige Bewohnerin auf den Einbrecher aufmerksam wurde und sich vom Untergeschoss ins Erdgeschoss begab, sah sie den Mann in Richtung Haustüre gehen und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete er durch die Eingangstüre in unbekannte Richtung. Der Täter wird als circa 1,90 Meter groß, mit dunklem Teint beschrieben. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein. Wer hat zur Tatzeit rund um die Ludwigsburger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Kirchardt: Kupfer- und Zinngranulat aus Gießerei gestohlen - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte brachen zwischen dem 13. März und dem 24. März 2025 in eine Gießerei in Kirchardt ein. Zunächst öffneten die Täter gewaltsam die Umzäunung des Grundstücks in der Industriestraße und gelangten im Anschluss auf noch ungeklärte Weise ins Innere der Gießereihalle. Anschließend wurden aus zwei Behältern circa 1.000 Kilo Kupfergranulat sowie ein Eimer mit Zinngranulat entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten des TÜV Süd in Bad Rappenau. Zwischen Freitag, 17:15 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Tür zunächst in die Prüfhalle des Gebäudes in der Riemenstraße. Anschließend wurde eine Brandschutztüre aufgebrochen um zu den Büroräumlichkeiten zu gelangen. Nachdem mehrere Schränke durchwühlt wurden, öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam einen Tresor und flüchteten im Anschluss mit einer niedrigen vierstelligen Summe Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagvormittag in Bad Wimpfen und flüchtete anschließend. Gegen 11.30 Uhr parkte ein 45-Jähriger seinen Seat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rappenauer Straße. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Front des Seats fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Heilbronn: Mit über 100 km/h in 50er-Zone unterwegs Am Montagabend wurde ein BMW-Fahrer in Heilbronn mit über 100 km/h in einer 50er-Zone gemessen. Einsatzkräfte führten zwischen 18 Uhr und Mitternacht Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen mit der Zielrichtung Poser und Raser durch. Hierbei wurden drei Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt. Ein 30-Jähriger lenkte seinen hochmotorisierten BMW gegen 22:48 Uhr mit 101 km/h auf dem Tacho durch die Fügerstraße und wird wohl die nächsten Wochen zu Fuß gehen müssen. Außerdem wurden im Rahmen der Kontrollen vier Ordnungswidrigkeiten geahndet.

