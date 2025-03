POL-HN: Hohenlohekreis: Betrunken Auto gefahren, Unfall, Einbruch in Baucontainer

Heilbronn (ots) - Elztal-Rittersbach: Zeugen nach Einbruch gesucht Übers Wochenende brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Rittersbach ein, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 12:50 Uhr am Freitagmittag und 22:30 Uhr am Samstagabend verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude in der Oberschefflenzer Straße. Im Inneren brachten die Unbekannten einen Tresorschlüssel an sich und öffneten ...

