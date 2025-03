Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbruch & Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Elztal-Rittersbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Übers Wochenende brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Rittersbach ein, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 12:50 Uhr am Freitagmittag und 22:30 Uhr am Samstagabend verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude in der Oberschefflenzer Straße. Im Inneren brachten die Unbekannten einen Tresorschlüssel an sich und öffneten damit einen zugehörigen Safe. Daraus stahlen die Einbrecher Bargeld und eine Bankkarte. Zeugen, die Im Tatzeitraum rund um die Oberschefflenzer Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Auto kollidiert mit Linienbus

Am Montagnachmittag kam es in Mosbach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Linienbus. Der 32 Jahre alte Fahrer eines VWs fuhr gegen 14 Uhr auf der Solbergallee. Vermutlich bemerkte er den stehenden Linienbus nicht rechtzeitig und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den Aufprall geriet der VW in Brand und musste schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am VW entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf rund 6.500 Euro.

