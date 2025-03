Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Einbruch und weitere Kontrollen der Poser- und Raserszene

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Heilbronn wurden zwei Autofahrer schwer verletzt. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Opels war gegen 15:30 Uhr auf der Leintalstraße von Frankenbach in Richtung Leingarten unterwegs, als er aus unbekannten Gründen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Die entgegenkommende 68-jährige Lenkerin eines VW Golfs versuchte noch dem Opel auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Hinter dem VW folgte ein weiterer Golf, dessen 30 Jahre alter Fahrer, durch das Ausweichmanöver der Vorausfahrenden aufmerksam geworden, sein Fahrzeug in den Grünstreifen lenkte um seinerseits einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Golf der 68-Jährigen wurde durch die Kollision mit dem Opel jedoch in den Grünstreifen geschleudert und prallte dort auf den Wagen des 30-Jährigen. Der Opel Fahrer, sowie die 68-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Leintalstraße blieb während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten bis etwa 18 Uhr gesperrt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 15.000 Euro.

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht auf Bahnhofsparkplatz gesucht Auf dem Parkplatz des Bad Rappenauer Bahnhofs beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Donnerstag einen geparkten Ford. Der Tourneo stand zwischen 15:25 Uhr und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße, als die unbekannte Person den Ford mit einem Fahrzeug beschädigte. Den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro meldete der Unbekannte weder der Besitzerin des Fords, noch der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben darüber machen können, wer den Ford beschädigte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt Ein 21-Jähriger musste am Samstagabend seinen Führerschein abgeben, nachdem ein von ihm initiiertes Überholmanöver grandios schiefging. Der junge Mann bog gegen 22:30 Uhr mit seinem Mercedes aus der Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße nach rechts in die Fügerstraße in Richtung Böckingen ein. Hier lenkte er seinen Wagen direkt auf die linke Spur und dann weiter nach links, über eine doppelt durchgezogene Linie bis auf die Gegenfahrbahn, um einen weiteren Mercedes zu überholen. Dabei bemerkte er wohl nicht, dass der Vorausfahrende den Blinker gesetzt hatte und an dieser Stelle sein Fahrzeug wenden wollte. Es kam zur Kollision der beiden Autos, bei der Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs, die im Strafgesetzbuch unter §315c geregelt ist, wurde der Führerschein des 21-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Heilbronn: Frau verursacht zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten Nur wenige Tage nachdem eine 21-Jährige ihren Führerschein erhielt, verursachte sie in Heilbronn am Sonntagmorgen gleich zwei Unfälle. Die Frau hatte ihren Nissan in der Theodor-Fischer-Straße geparkt. Als sie gegen 1 Uhr ihren Wagen rückwärts ausparken wollte, kollidierte sie zunächst mit einem Metallpoller neben der Fahrbahn. Anstatt den Zusammenstoß zu melden und an der Unfallstelle zu bleiben, fuhr die Frau weiter, bog nach links in die Paula-Fuchs-Allee ab und verlor, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Nissan kollidierte daraufhin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Insgesamt entstanden bei den Zusammenstößen Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Heilbronn: Polizei nimmt Poser und Raser ins Visier Die langsam steigenden Temperaturen treiben die Poser und Raser wieder auf die Straßen. Dies nahmen die Verkehrspolizei und Beamte des Polizeireviers Heilbronn zum Anlass, um in der Nacht auf Samstag eine Kontrollaktion im Heilbronner Stadtgebiet durchzuführen. Die Polizisten unterzogen dabei rund 50 Pkws und zehn Zweiräder einer eingehenden Kontrolle. Die Lenker von 10 Fahrzeugen müssen sich nun wegen Fahrten mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten verantworten. Außerdem konnten zwei Handyverstöße, ein Rotlichtverstoß, ein Verstoß wegen fehlender Kindersicherung, sieben Verstöße wegen unnötigen Lärms und drei Verstöße wegen technischer Veränderungen zur Anzeige gebracht und geahndet werden. Die technischen Veränderungen an einem der überprüften Fahrzeuge hatte das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge, weshalb der Fahrer seinen Heimweg zu Fuß antreten musste. Ein Autofahrer gelangte außerdem zur Anzeige, da er unter dem Einfluss berauschender Mittel sein Fahrzeug führte. Zudem wurden acht Platzverweise für den Bereich der Heilbronner Innenstadt ausgesprochen.

Heilbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Heilbronner Weipertstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger fuhr gegen 1:30 Uhr mit seinem Skoda von der Mannheimer Straße kommend entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung in den Europaplatz ein. Hier kollidierte der Wagen mit dem ordnungsgemäß auf dem Europaplatz fahrenden BMW eines 20-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 52-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte, weshalb mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von fast 1,6 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Schwaigern: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitagabend landete ein VW Polo nach einem Unfall in einem Kreisverkehr an der Neipperger Straße in Schwaigern auf dem Fahrzeugdach. Die Polo-Lenkerin fuhr gegen 23:15 Uhr bereits in dem Kreisverkehr, als der 77 Jahre alte Fahrer eines Opels mit seinem Wagen ebenfalls in den Kreisel einfuhr. Dabei kollidierte der Opel mit dem Heck des VWs, woraufhin dieser außer Kontrolle geriet, sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die 20-Jährige Polo-Fahrerin wurde leicht verletzt. Da ein Atemalkoholtest bei dem 77-Jährigen außerdem einen Wert von 0,4 Promille anzeigte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bad Friedrichshall - Kochendorf: Zeugen nach Einbruch gesucht Am frühen Samstagmorgen brachen Unbekannte in eine Firma in Bad Friedrichshall-Kochendorf ein. Der oder die Täter verschafften sich gegen 3 Uhr Zugang zu zwei Dienstgebäuden eines Metallbauers in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Möckmühl: Fahrradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Nach einem Unfall am Freitagvormittag in Möckmühl musste ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann radelte gegen 11:30 Uhr die Züttlinger Straße entlang. Zeitgleich wollte eine entgegenkommende Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links in die Lampoldshäuser Straße abbiegen. Vermutlich hatte sie den Fahrradfahrer übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 71-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert, prallte gegen die Windschutzscheibe und blieb schließlich neben dem Fahrzeug liegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die 56-Jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Weinsberg: Bei Unfall verletzt

Zwei Autofahrer erlitten bei einem Unfall am Freitagabend in Weinsberg leichte Verletzungen. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 23:45 Uhr mit seinem VW auf der Stadtseestraße stadteinwärts. An der Einmündung zur Gärtnerstraße kollidierte der VW mit dem von rechts kommenden Mercedes eines 27-Jährigen. Beide Männer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 40.000 Euro.

A6/ Weinsberg: Verkehrsteilnehmer meldet einen Lkw - Polizei beendet die Fahrt

Am vergangenen Donnerstag wurde ein auffälliger Pkw-Transporter der Polizei aufgrund seiner schwankenden Fahrweise gemeldet. Die Autobahnpolizei des Verkehrsdienstes Weinsberg sichtete das Fahrzeug daraufhin auf der Autobahn 6 bei Weinsberg, stoppte es auf einem Parkplatz und übergab es zur genaueren Kontrolle an die Lkw-Kontrollgruppe der Verkehrspolizei. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass sowohl die Fahrzeuglänge als auch die Höhe der Ladung deutlich über den gesetzlich zulässigen Grenzwerten lagen. Aufgrund dieser Verstöße wurde ein Einziehungsverfahren eingeleitet, um den gesamten Fuhrlohn abzuschöpfen. Darüber hinaus wurde der Lkw mit Anhänger wegen seines maroden technischen Zustands einer unabhängigen Prüforganisation vorgeführt. Die Untersuchung ergab gravierende Sicherheitsprobleme. 24 erhebliche Mängel und drei gefährliche Mängel wurden dokumentiert, darunter Rahmenrisse am Fahrzeugaufbau, Mängel an der Bremsanlage und erheblicher Ölverlust am Motor. Weiterhin waren zwei Reifen bis zur Karkasse beschädigt. Aufgrund dieser Defizite wurde das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft, woraufhin es umgehend stillgelegt wurde. Mit diesem Vorgehen betont die Polizei einmal mehr die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die Sicherheit im Straßenverkehr.

