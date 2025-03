Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Jugendlicher von Auto erfasst, Polizeifahrzeug beschädigt, Hinweisgeber zu Reifenstecher gesucht, Unfallflucht, Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Weikersheim: 14-Jähriger von Auto erfasst

Ein 14-Jähriger erlitt bei einem Unfall am Freitagabend in Weikersheim schwere Verletzungen. Der Junge wollte gegen 19:45 Uhr die Fahrbahn der August-Laukhuff-Straße überqueren und übersah dabei vermutlich den herannahenden Seat einer 22-Jährigen. Weil die Autofahrerin den auf die Straße rennenden Fußgänger wohl ebenfalls nicht rechtzeitig bemerkte, wurde dieser vom Fahrzeug erfasst. Er wurde vom Fahrzeug aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle wurde der 14-Jährige von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat war nach dem Zusammenstoß, aufgrund einer geborstenen Windschutzscheibe, nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Der daran entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen nach mit rund 3.000 Euro beziffert.

Boxberg: Polizeiauto nach Alkoholkontrolle beschädigt

Anders als im Mathematikunterricht ergibt im Straßenverkehr betrunken und betrunken nicht gleich nüchtern. Einer Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim fiel am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug im Ballenberger Weg in Boxberg auf, woraufhin dieses sowie die 40 Jahre alte Fahrerin einer Kontrolle unterzogen wurden. Dabei kam heraus, dass die Frau keinen Führerschein besaß. Außerdem kam der Verdacht auf, dass die 40-Jährige Alkohol getrunken haben könnte, weshalb mit ihr ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von fast 2 Promille an. Dass die Frau die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten sollte, gefiel ihrem 38 Jahre alten Beifahrer gar nicht. Er hatte ebenfalls dem Alkohol zugesprochen, woraufhin das Testgerät bei ihm einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille anzeigte. Er versuchte die Tür des Polizeifahrzeugs zu öffnen, in dem die 40-Jährige zur Blutentnahme gebracht werden sollte. Nachdem dies von einem Polizeibeamten verhindert werden konnte, versuchte sich der Mann dem Streifenwagen in den Weg zu stellen und ihn so am Wegfahren zu hindern. Beim Versuch um den Mann herumzufahren, schlug dieser so fest auf das Polizeifahrzeug ein, dass dieses beschädigt wurde. Nun kommen nicht nur auf die Fahrerin Anzeigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, sondern auch auf ihren Beifahrer. Er muss sich als Fahrzeughalter u.a. wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Beihilfe zur Trunkenheitsfahrt und wegen der Sachbeschädigung am Streifenwagen verantworten.

Tauberbischofsheim: Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen

In Tauberbischofsheim wurden am Wochenende die Reifen dreier Pkw zerstochen. Zwei der Fahrzeuge standen in der Gartenstraße geparkt, als eine unbekannte Person am Samstag oder Sonntagvormittag an dem einen Auto einen, an dem anderen zwei Reifen zerstach. Ein weiteres Fahrzeug stand zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 21:15 am Sonntag auf dem Parkplatz am Wörtplatz, in der ersten Reihe in Richtung der Feuerwehr. Hier wurde das rechte Vorderrad zerstochen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Reifenstecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am vergangenen Donnerstag ein in Tauberbischofsheim geparkter Opel von einem Unbekannten beschädigt wurde. Der Grandland X stand im Zeitraum von 7:20 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Vitryallee. In diesem Zeitraum muss eine unbekannte Person den Opel auf nicht bekannte Weise an der Front beschädigt und dabei den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Creglingen: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall bei Creglingen verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 2251 von Archshofen in Richtung Tauberzell, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Honda verlor. Der Mann stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Tauberbischofsheim/Lauda-Königshofen: Zeugen nach Graffiti-Schmierereien gesucht

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet von Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Der hierbei verursachte Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell