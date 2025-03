Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2025 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Bretzfeld: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer

Am Sonntagmorgen (23.03.2025) ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor der Anschlussstelle Bretzfeld, ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren tödliche Verletzungen erlitten. Vier weitere Personen wurden teilweise schwerstverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz GLE 400 den rechten der beiden Fahrstreifen und scherte nach links aus, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Der von hinten heranfahrende 43-jährige Fahrer eines roten Mercedes-Benz GLE 450 kam daraufhin ins Schleudern und folglich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach und kam auf einem angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfeld zum Stillstand. Der 85-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Die 38-jährige Beifahrerin des roten Mercedes-Benz GLE und ihr 43 Jahre alter Fahrer, die beide angegurtet waren, wurden mit zwei Rettungswagen verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Fond dieses 7-Sitzers befanden sich vier weitere Mitfahrerinnen, die nach derzeitigem Kenntnisstand alle nicht ordnungsgemäß angegurtet waren. Hierunter fielen die zwei am Unfallort nach erfolgloser Reanimation ihren Verletzungen erlegenen Frauen und zwei weitere schwerstverletzte Damen im Alter von 21 und 46 Jahren, die von zwei Rettungshubschraubern ebenfalls in umliegende Kliniken geflogen wurden. Die Richtungsfahrbahn Nürnberg ist nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme sowie den Aufräum- und Bergungsarbeiten seit 10:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Eine örtliche Umleitung war zuvor eingerichtet worden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachten angeordnet. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134/513-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

