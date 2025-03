Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Kirchardt: Brand einer Lagerhalle

Heilbronn (ots)

Im Industriegebiet von Kirchardt geriet am Freitag, 21.03.2025, gegen 22:45 Uhr, eine gewerblich genutzte Lagerhalle in Brand. Das Gebäude, das bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits in Vollbrand stand, brannte vollständig ab. Der entstandene Gesamtsachschaden am Gebäude, inklusive Inventar und abgestellter Fahrzeuge, dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf 500.000 Euro belaufen. In der Halle waren unter anderem ein Pkw und drei Motorräder abgestellt, ein weiterer Pkw stand vor dem Gebäude. An zwei angrenzenden Wohnhäusern entstanden durch die Hitze des Brandes ebenfalls Schäden, welche in der genannten Summe enthalten sind. Nach derzeitigem Sachstand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Gegen 02:45 Uhr waren Teile des Gebäudes abgetragen worden und die Löscharbeiten nahezu vollständig abgeschlossen.

