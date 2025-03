Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Kindergarten und Betrüger am Werk

Heilbronn (ots)

Königheim: Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Schulstraße in Königheim ein. Wie der oder die Täter ins Innere des Gebäudes gelangten ist derzeit noch unklar. In einem Gruppenraum wurde ein Schrank gewaltsam geöffnet, aber nichts entwendet. Im Obergeschoss verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Büro, beschädigten Inventar und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sich im genannten Zeitraum in der Schulstraße aufgehalten haben und Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro

Seit Beginn des Monats erhielt eine 54-Jährige in Lauda-Königshofen Anrufe von falschen Bankmitarbeitern, denen es schlussendlich gelang mehrere Tausend Euro zu erbeuten. Über die gespoofte Nummer einer tatsächlich existenten Bankfiliale wurde die Frau mehrfach kontaktiert. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihre App der Bank abgelaufen sei. Die Täter übersandten der 54-Jährigen einen Link, über welchen sie ihre App aktualisieren sollte. Nachdem sie zudem noch telefonisch von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert wurde, gab sie mehrere Aufträge über die Push-TAN-App frei. Erst nachdem die Dame am gestrigen Tag durch echte Mitarbeiter ihrer Bankfiliale kontaktiert wurde, flog der Betrug auf. Die Ermittlungen dauern an. Warnhinweis der Polizei: Vorsicht Betrüger am Telefon! - Bankmitarbeiter erfragen am Telefon unter keinen Umständen ihre PIN-Kombination. - Banken verschicken niemals Links per SMS - Niemals werden sie durch echte Bankmitarbeiter aufgefordert Aufträge in der Push-TAN-App freizugeben - Lassen sie sich nicht unter Druck setzen und zu schnellen Entscheidungen drängen - Werden sie skeptisch, wenn sie telefonisch auf ihre PIN-Kombination angesprochen werden oder Aufträge freigeben sollen - Die Polizeidienststellen des Landes sowie der Polizeinotruf stehen ihnen bei Rückfragen jederzeit zu Verfügung

Bad Mergentheim: Unbekannter stielt Handtasche von Rücksitz

Am Donnerstagmittag wurde ein 79 Jahre altes Ehepaar in Bad Mergentheim von einem Trickbetrüger bestohlen. Gegen 12:35 Uhr wollten die beiden ihren PKW, welcher gegenüber einem Hotel abgestellt war, umparken. Als das Ehepaar in das Fahrzeug einsteigen wollte, wurde der 79-Jährige Beifahrer durch einen unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt, wobei der Unbekannte den Mann zunächst darauf hinwies, dass er etwas verloren hätte. Nachdem das Ehepaar sich einig war, dass der Gegenstand nicht zu ihnen gehöre war der Täter bereits verschwunden. Beim Einsteigen in ihr Fahrzeug bemerkte die 79-Jährige dann, dass ihre Handtasche vom Rücksitz gestohlen worden war. In der Handtasche der Frau befanden sich zum Tatzeitpunkt mehrere elektronische Geräte, der Geldbeutel, der Zweitschlüssel des Fahrzeugs, sowie Bargeld. Wie hoch der entstandene Gesamtsachschaden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich, dunkler Teint - Circa 40 - 50 Jahre alt - Circa 1,70 Meter - Dunkle Haare - Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine dunkle Basecap, eine dunkle Hose, eine blaue Jacke - sprach gebrochenes Deutsch Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

