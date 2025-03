Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall nach illegalem Rennen, Unfallfluchten, Fußgängerin bei Unfall verletzt, Pkw aufgebrochen

Heilbronn (ots)

A81/Großbottwar: Unfall nach illegalem Rennen - Weißer VW gesucht Nachdem am Donnerstagnachmittag ein illegales Autorennen auf der Autobahn 81 mit einem Unfall endete, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen VW Golf oder Polo neueren Baujahrs. Kurz vor 15:30 Uhr fielen zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim mehreren Zeugen zwei Fahrzeuge auf, welche sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Etwa auf Höhe der Rastanlage Wunnenstein-West, versuchte der 25-Jährige Fahrer eines BMW X3 den auf der linken Spur fahrenden weißen VW rechts zu überholen. Zuvor war der Fahrer des BMWs mehrfach durch Rechtsüberholen und dichtes Auffahren aufgefallen. Der Lenker des VWs ließ das Überholen allerdings nicht zu, weshalb die beiden Fahrzeuge über eine gewisse Zeit auf gleicher Höhe fuhren. Als es dem BMW-Fahrer abschließend gelang den VW zu passieren, schnitt er das andere Auto beim Wechsel auf die linke Spur. Bei diesem Fahrmanöver verlor der 25-Jährige allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW schleuderte im Anschluss über alle Fahrspuren und kollidierte mit dem Sattelzug eines 50-Jährigen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei soll der BMW-Fahrer an der Unfallstelle einen Zeugen bedroht haben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde nach richterlicher Weisung beschlagnahmt, da der junge Mann bereits verkehrsrechtlich vorbelastet war. Zur weiteren Klärung der Geschehnisse, sucht die Polizei nun den Fahrer oder die Fahrerin des weißen VW sowie weitere Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Renault Master in Heilbronn auf. Zwischen 17:15 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam die Hecktür des in der Rieslingstraße abgestellten Fahrzeugs. Anschließend wurden mehrere Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Pkw gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm: Fußgängerin bei Unfall verletzt Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Unfall in Neckarsulm eine Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 16:45 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Peugeot in der Neuenstädter Straße unterwegs. Als sie nach links in die Erbergerstraße abbog, übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Skoda und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß führte die Fahrerin des Skoda eine Lenkbewegung nach rechts durch, weshalb sie auf den Gehsteig fuhr, dort eine 15-jährige Fußgängerin erfasst und diese zu Fall brachte. Hierbei zog sich die Jugendliche leichte Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am frühen Mittwochabend in Brackenheim und flüchtete anschließend. Gegen 17:45 Uhr parkte eine 40-Jährige ihren Mercedes auf einem Parkplatz in der Spitalgasse. Als sie gegen 18:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Einparken, mit seinem Fahrzeug an ihrem Mercedes hängengeblieben war und diesen beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen? Nach einer Unfallflucht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 18:10 Uhr am Donnerstag und 6:30 Uhr am nächsten Morgen beschädigte eine bisher unbekannte Person vermutlich beim Ausparken einen in der Theresienstraße abgestellten Audi A3 und verursachte Schäden in Höhe von circa 2.000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unberechtigt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell