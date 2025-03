Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Unfall mit Verletztem, Brände und ein Einbruch

Adelsheim: Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden

In Adelsheim kam es am Mittwochmorgen, gegen 6:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde hierbei verletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Ein 25-Jähriger befuhr kurz vor 7 Uhr mit seinem Alfa Romeo die Bundesstraße 292 von Schefflenz kommend in Fahrtrichtung Osterburken. Auf der Höhe von Adelsheim setzte der Mann zum Überholen von mehreren Fahrzeugen an. Kurz bevor er den Peugeot eines 36-Jährigen überholen konnte, scherte dieser ebenfalls aus, um einen Pkw und den davor fahrenden Schlepper eines 55-Jährigen zu überholen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Alfa Romeo ins Schleudern geriet und mit dem Anhänger des Schleppers zusammenstieß. Der Peugeot fuhr aufgrund des Aufpralls ins Heck des vor ihm fahrenden Land Rover eines 37-Jährigen. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Billigheim: Brand eines Gartenhäuschens

In Billigheim kam es am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, zum Brand eines Gartenhäuschens. Ein 43-jähriger Mann hatte vermutlich auf seinem Grundstück in der Straße "Am Boxhof" heiße Asche in den Kompost geleert. Daraufhin entzündete sich der Komposthaufen und die Flammen breiteten sich auf große Teile des Anbaues aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der 43-jährige Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, weitere Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Neckarzimmern: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Neckarzimmern. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr verschafften sich der oder die Täter über das Badezimmerfenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude in der Neckarstraße. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht und Diebesgut im Gesamtwert von circa 10.000 Euro entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Fahrlässige Brandstiftung in einer Garage

In Mosbach kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16:10 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand in der Garage einer Baufirma. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Vermutlich stießen Mitarbeiter der Baufirma in der Wilhelm-Schwarz-Straße in der Garage versehentlich einen mit Benzin gefüllten Kanister um. Das ausgelaufene Benzin entzündete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine später weggeworfene, glimmende Zigarette. Das Feuer entzündete einen in der Garage abgestellten Pkw und griff auf die Garage über. Eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Allerdings wurde ein weiterer Pkw, welcher gegenüber der Garage geparkt war, durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Personen kamen glückerweise nicht zu Schaden.

