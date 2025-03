Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Firma und Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Schwabbach. Gegen 2:10 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Felix-Wankel-Straße und gelangte so ins Innere. Vermutlich wurde der Täter dann aber von dem ausgelösten akustischen Alarm gestört, weshalb er ohne Diebesgut flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Sattelzug nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte der Fahrer eines Sattelzugs am Mittwochnachmittag in Bretzfeld und flüchtete anschließend. Zwischen 13:20 Uhr und 13:25 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug die Wendeschleife der Schmalbachstraße entgegen der Fahrtrichtung. Vermutlich beschädigte er hierbei mit dem ausscherenden Auflieger den am rechten Fahrbahnrand geparkten Tesla eines 51-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Bei dem Sattelzug handelte es sich um eine weiße Zugmaschine mit dunklem Planenauflieger. Wer kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Forchtenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen bei Forchtenberg den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Gegen 8:50 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Opel auf der Kreisstraße 2320 von Forchtenberg kommend in Richtung Schleierhofer See unterwegs, als in einer langgezogenen Linkskurve der entgegenkommende Kleinwagen mit seinem Außenspiegel kollidierte. Der Opelfahrer wendete unmittelbar nach dem Unfall und begab sich zurück zur Unfallstelle. Sein Unfallgegner hatte allerdings seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Der entstandene Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen, dem schwarzen Kleinwagen oder dessen Lenker machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

