POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfall, Einbrüche, Trunkenheitsfahrt, Sachbeschädigung und Diebstahl aus Lkw

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Heilbronn ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 42-jähriger Audi-Fahrer missachtete in der Wannenäckerstraße an der Einmündung zur Ochsenbrunnenstraße den Vorrang eines entgegenkommenden BMW-Lenkers. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wodurch der BMW über einen Grünstreifen und einen Fußgängerweg abgelenkt wurde und erst an einer Hauswand zum Stehen kam. Sowohl der 50-jährige Fahrer, als auch ein 9-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen, die im Auto mitfuhren, wurden durch den Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Audi kam auf der Gegenfahrspur zum Stillstand. Auch dessen 42-jähriger Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Gemmingen: Einbruch in Bäckerei - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 4:30 Uhr wurde in eine Bäckerei im Freizeitweg in Gemmingen eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt zu einem Büroraum. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Freizeitwegs gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Gemmingen-Stebbach: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochvormittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rathausstraße in Stebbach ein. Der Täter hebelte zunächst eine Tür zum Wintergarten auf und gelangte anschließend über ein Fenster ins Gebäude. Dort wurden sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Sturzbetrunken Unfall verursacht

Ein 43-jähriger VW-Fahrer verursachte am Mittwoch gegen 15:30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Heilbronn einen Unfall. Er kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte hierdurch sein eigenes Fahrzeug so stark, dass es im Anschluss nicht mehr fahrbereit war. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Im Zuge der weiteren Maßnahmen verhielt sich der 43-Jährige zunehmend unkooperativ und aggressiv gegenüber den Polizisten weshalb ihm Handschellen angelegt werden mussten. Die Beamten nahmen ihn im Anschluss mit zur Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Lauffen am Neckar: Sachbeschädigung durch Böller - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr warf ein Unbekannter einen pyrotechnischen Gegenstand auf das Dach eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung in der Lange Straße in Lauffen. Durch die Explosion wurden Teile der Regenrinne beschädigt und Dachziegel zersplitterten. Trümmerteile wurden auf die Fahrbahn der Seestraße geschleudert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter 07133 2090 zu melden.

Ilsfeld: Diebstahl aus Lkw - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde auf dem Parkplatz Wunnenstein West an der Autobahn 81 bei Ilsfeld ein Lkw-Auflieger aufgeschnitten und Waren entwendet. Die Täter schnitten die Plane des verplombten Aufliegers auf und entnahmen mehrere Kartons mit Akku-Staubsaugern. Der entstandene Sachschaden und Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes Wunnenstein/West gesehen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter 07134 5130 zu melden.

Heilbronn: Polizeikontrolle der Poser- und Raserszene

Am Dienstag führte der Verkehrsdienst Weinsberg gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Einsatz Kontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Die Maßnahme fand im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr statt und richtete sich gegen die Poser- und Raserszene. Dabei wurden 18 Fahrzeuge überprüft. In fünf Fällen stellten die Beamten Mängel fest, die zur Anzeige gebracht wurden. Ein Fahrzeug wurde wegen des Verdachts einer manipulierten Abgasanlage sichergestellt. Weitere Verstöße betrafen unerlaubte Beleuchtungseinrichtungen und nicht eingetragene Anbauteile. Auch in Zukunft werden vermehrt Kontrollen dieser Art stattfinden.

