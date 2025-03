Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Schule und Vereinsheim, Wohnungseinbruch in Wohnhaus, Verkehrsunfall mit Verletzten

Niederstetten: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in ein Schulgebäude in Niederstetten ein. Im Zeitraum von Dienstag, 19:15 Uhr, bis Mittwoch, 06:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude in der Hauptstraße. Im Schulgebäude selbst wurde aus dem Münzfach eines Getränkeautomaten, welches zuvor ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, das darin befindliche Münzgeld entwendet. Anschließend machten sich die Einbrecher an der Türe zur Cafeteria zu schaffen und brachen diese auf. Ein weiterer Raum, sowie dessen Inventar wurden durch die Unbekannten durchwühlt. Ein Tresor, welcher sich ebenfalls in dem Raum befand, konnte den Tätern keinen weiteren Gewinn einbringen, da dieser Aufgrund vorangegangener Einbrüche geleert und unverschlossen war. Des Weiteren durchforsteten die Täter den Spint einer Angestellten und klauten ihre Zigaretten. Eine genaue Sachschadenshöhe ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Zeugen, die sich im genannten Zeitraum an der Schule und in deren näheren Umgebung aufhielten und Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 33470 an den Polizeiposten Weikersheim zu wenden.

Niederstetten: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte brachen in der vergangenen Woche über eine Sporthalle in ein Vereinsheim im Kanalweg in Niederstetten ein und entwendeten Bargeld. Zwischen Sonntag 19 Uhr und Mittwoch 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Vereinsheim. Aus einem Sparschwein konnte Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich entwendet werden. Der entstandene Gesamtsachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07931 33470 entgegen.

Lauda-Königshofen: Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am gestrigen Abend brachen Unbekannte zwischen 19:30 Uhr und 21:15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Schmitt-Straße in Lauda ein. Im Tatzeitraum war der 39-jährige Bewohner nicht zu Hause, sodass sich die Täter ungestört gewaltsamen Zutritt in die Wohnung verschaffen und aus einem Geldbeutel einen mittleren zweistelligen Eurobetrag entnehmen konnten. Der Gesamtsachschaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtiges Beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Grünsfeld: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall - davon drei Kinder

Am Mittwochmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 512 zwischen Distelhausen und Grünsfeld, bei dem zwei Frauen und drei Kinder leicht verletzt wurden. Gegen 14:15 Uhr musste eine 37-Jährige auf der L512, aufgrund eines Fahrzeugs der Straßenmeisterei, welches sich auf ihrer Fahrbahn befand, ihren Mercedes verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine dahinterfahrende 59-Jährige nahm dies vermutlich zu spät wahr und fuhr mit ihrem Polo auf den Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 37-Jährigen in den Grünstreifen geschoben. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Mercedes-Fahrerin und ihre drei Kinder wurden leicht verletzt und noch vor Ort von einer hinzugerufenen Rettungsdienstbesatzung untersucht und anschließend in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Polo-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt, weshalb auch sie mit einem weiteren Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro.

