POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Schöningen (ots)

Schöningen, Brockenblick

25.01.2025, 17:00 - 23:00 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Samstagabend in der Straße Brockenblick in Schöningen.

Der 52-jährige Hausbesitzer bemerkte den Einbruch, als er am späten Abend nach Hause kam und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung auf die auf der rückwärtigen Gebäudeseite befindlichen Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten im Erd- sowie Obergeschoss nach möglichem Diebesgut. Sie entwendeten Besteck und flüchteten schlussendlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

