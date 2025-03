Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Brand, Alkohol am Steuer, Gefährliches Überholmannöver und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Brand in Restaurant

Am Sonntag, gegen 16:45 Uhr, wurde in einem Restaurant in der Daimlerstraße in Buchen ein Brand gemeldet. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer bereits gelöscht werden. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Buchen: Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Bödigheimer Straße in Buchen einen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Buchen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Bereits am Montag, den 4. März, gegen 16.10 Uhr, soll ein kleiner blauer Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf Höhe des Fußgängerüberwegs bei der Buchener Sparkasse gefährlich überholt haben. Zu diesem Zeitpunkt sollen mehrere Radfahrer und Fußgänger die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg überquert haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Hardheim: Unfallflucht auf Sparkassenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, zwischen 14:45 Uhr und 14:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Bürgermeister-Henn-Straße in Hardheim einen geparkten VW Tiguan. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell