POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2025 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Personengruppe vandaliert im Innenstadtbereich

Am frühen Sonntagmorgen (23.03.2025) zogen sechs männliche Personen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren durch die Brackenheimer Innenstadt und beschädigten hierbei eine Vielzahl von Verkehrszeichen, Veranstaltungsschildern und Blumenkübeln sowie Bäume und Zäune. Den Beschädigungen zufolge erstreckte sich die Tat von der Schlossstraße ausgehend über die Allee, Josefstraße, Stockheimer Straße, Marktstraße, Heilbronner Straße und endete in der Georg-Kohl-Straße an dem Zentralen Omnibusbahnhof. Hier konnte die Personengruppe nach Zeugenhinweisen einer Kontrolle durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen unterzogen werden. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Randale geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133/209-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

