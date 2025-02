Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (Holtorf) (ots)

(Voß) Am Donnerstag, den 06.01.2025, kam es in Nienburg in der Zeit von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der "Verdener Landstraße", gegenüber der Tierklinik Nienburg.

Den Unfallspuren zufolge wendete/rangierte ein Kfz mit Zwillingsbereifung auf der B 215 und touchierte dabei mit dem Fahrzeugheck einen am Straßenrand geparkten weißen Mazda an der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell