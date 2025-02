Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw; Pkw flüchtet, Radfahrer wird verletzt

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am Mittwoch, 05. Februar 2025, gegen 20.30h, befuhr ein 17jähriger Stolzenauer mit seinem Fahrrad den "Holzhäuser Weg" in Stolzenau in Richtung Holzhausen. In Höhe des Parkplatz des alten Krankenhaus, bzw. Seniorenheim "Rosenwinkel" überholte ihn ein Pkw. Offenbar hielt der Führer des Pkw nicht einen genügenden Seitenabstand zum Fahrradfahrer ein, da es während des Überholmanövers zu einer Berührung Pkw/Fahrrad kam. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Außer das der Pkw dunkel gewesen sein soll, liegen keine weiteren Informationen zu diesem Beteiligten vor.

Der Fahrradfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung dem Krankenhaus Nienburg zugeführt.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Es wurden u.a. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell