Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte satteln um - Vorsicht bei E-Mails durch die Polizei

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Während vor Betrügern am Telefon immer wieder gewarnt wird, haben diese sich eine neue Masche überlegt. Sie schreiben E-Mails an ihre Opfer. Darin behaupten sie, dass ein Strafverfahren gegen die Adressaten läuft. Anschließend soll man auf einen Link klicken, um Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. In einigen Fällen wird auch eine Überweisung gefordert. Bei Nichtbeachtung drohen die Täter mit einem anstehenden Haftbefehl.

Die Polizei warnt! Diese Mails stammen von Betrügern. Das Ziel der Betrüger ist, mit den Mails an persönliche Daten zu gelangen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei keine Vorladungen per E-Mail verschickt oder Sie auffordert, Geld überweisen.

Die Polizei rät, niemals solche Mails zu beantworten und in keinem Fall die dazugehörigen Anhänge zu öffnen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell