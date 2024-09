POL-GT: Junger Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (AM) - Am Sonntag, 15.09., gegen 15:05 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße nahe der Einmündung der Dürerstraße in Gütersloh-Friedrichsdorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein auf der Paderborner Straße in Richtung Friedrichsdorf fahrender 71-jährigen Mann aus Verl mit seinem Pkw der Marke Audi einen anderen Pkw. ...

mehr