POL-NI: Stadthagen - Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Stadthagen (ots)

(Reh) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und/oder Hinweisgeber zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 04.02.2024, zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr im WEZ-Markt an der Bahnhofstraße in Stadthagen ereignete.

Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse einer 59-jährigen Frau aus Niedernwöhren aus einem im Einkaufswagen stehenden Einkaufskorb. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Personen, die Hinweise zur Täterschaft oder zum Tathergang mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05723/98220 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei teilt zum vorliegenden Fall folgende Präventionshinweise mit:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände immer eng am Körper, möglichst in einer innenliegenden, verschlossenen Jackentasche. - Handtaschen sollten immer verschlossen und ebenfalls nah am Körper, bestenfalls unter dem Arm eingeklemmt, getragen werden. - Der Schließmechanismus sollte nach "innen", also zum Körper, gedreht werden. - Achten Sie insbesondere im Gedränge auf Ihre Taschen und/oder Wertsachen. - Seien Sie besonders vorsichtig und aufmerksam, wenn fremde Menschen bewusst sehr dicht an Sie herantreten und gezielt die körperliche Nähe suchen. Bitten Sie um Einhaltung des üblichen Abstandes. - Seien Sie besonders vorsichtig und aufmerksam, wenn Sie um einen Geldwechsel gebeten oder anderweitig abgelenkt werden. - EC-Karten und die dazugehörige PIN sollten nie zusammen in der Geldbörse oder der Handtasche aufbewahrt werden. - Lassen Sie Ihre Wertsachen oder Handtaschen nie unbeaufsichtigt und für Andere offen sichtbar in Ihrem Einkaufswagen, auch nicht für einen kurzen Moment. - Lassen Sie Ihre Wertsachen und Handtaschen auch beim Entladen Ihres Einkaufes in Ihren PKW nie unbeaufsichtigt.

