POL-NI: Apelern

Kleinhegesdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

(Reh) Am Montag, den 03.02.2025, gegen 09:30 Uhr kam es auf der Kleinhegesdorfer Straße in Apelern OT Kleinhegesdorf, unmittelbar vor dem Ortsausgang in Richtung Soldorf, zu einem Zusammenstoß zweier PKW, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist.

Ein 43-jähriger Apelerner fuhr mit seinem VW aus Kleinhegesdorf kommend in Richtung Soldorf. In einer Linkskurve verstieß der 43-Jährige mit seinem PKW gegen das Rechtsfahrgebot und fuhr in der Fahrbahnmitte. Im weiteren Verlauf übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne die entgegenkommende 70-jährige Bad Nenndorferin mit ihrem Toyota. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 70-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Sie musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß im Frontbereich stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.100 Euro geschätzt.

