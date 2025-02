Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter schwerer Raub mit Schusswaffe

Stadthagen (ots)

cho / Am 03.02.25 gegen 14 Uhr kommt es zu einem versuchten Raub in der Nähe des Bahnhofs Stadthagen. Zwei 18 bzw. 20 jährige junge Männer teilen über den Notruf mit, dass sie soeben durch zwei junge Männer mit einer Schusswaffe bedroht worden seien. Hierbei hätten die Täter versucht, Geld zu erbeuten. Den beiden Opfern sei es in einem geeigneten Moment gelungen, wegzulaufen. Unmittelbar danach begeben sich beide Opfer zum Polizeikommissariat Stadthagen und können dort gezielte Angaben machen. Anhand der nun erlangten Täterbeschreibung, führt die Polizei Stadthagen, mit Unterstützung umliegender Kommissariate, im Stadtgebiet eine umfangreiche Fahndung durch. Im Rahmen der Fahndung werden drei junge Männer in der Hüttenstraße festgestellt und kontrolliert. Die Täterbeschreibung stimmt hierbei überein. Während der durchgeführten Kontrolle werden mehrere Schreckschusspistolen gefunden und beschlagnahmt. Die Verdächtigen machen keine Angaben zur Sache und werden vorläufig festgenommen. Die Waffen und weitere Gegenstände werden als Beweismittel beschlagnahmt. Es besteht nach dem jetzigen Ermittlungsstand ein dringender Tatverdacht gegen mindestens einen der Männer. Es bleibt zu ermitteln, ob es sich bei dem zweiten gesuchten Täter um einen der anderen beiden Personen handelt. Da alle einen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen können, werden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell