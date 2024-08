Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei weitere Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (01.08.2024) einen 26-Jährigen und am Freitagvormittag (02.08.2024) einen weiteren Tatverdächtigen im Alter von 22 Jahren festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, am Dienstag (30.07.2024) an einer Auseinandersetzung an der Königstraße beteiligt gewesen zu sein, bei der drei Männer durch Messerstiche teilweise schwer verletzt wurden. (Siehe hierzu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 31.07.2024. https://t1p.de/v8308). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der beiden weiteren Tatverdächtigen. Polizeibeamte nahmen den 26-Jährigen am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr und den 22-Jährigen am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr an ihren jeweiligen Wohnanschriften in Stuttgart fest. Die beiden Syrer werden im Laufe des Freitags (02.08.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

