Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (01.08.2024) und Freitag (02.08.2024) im Stuttgarter Osten insgesamt vier Fahrzeuge in Brand gesetzt, wobei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr geriet in der Alfdorfer Straße ein Pick-Up in Brand. Der Fahrzeughalter konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch selbst löschen. Am Freitagmorgen gegen 06.50 Uhr brannte derselbe Pick-Up erneut. Auch ein in der Nähe geparkter Audi A3 wurde zu dieser Zeit in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Ebenfalls am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr fing ein Transporter in der Pferchäcker Straße Feuer. Eine aufmerksame Anwohnerin konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen. Zeugen beobachteten einen Mann, der nach dem Vorfall fluchtartig wegrannte. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt und Jeans. Am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr, geriet in der Poststraße ein Kia in Brand. Auch hier konnte die Feuerwehr das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 071189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell