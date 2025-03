Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen tätlicher Auseinandersetzung gesucht, Verkehrsunfall mit drei Verletzten, Unfallflucht, zwei Einbrüche in Scheunen, mehrere Betrunkene Auto gefahren.

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Mehrere Betrunkene am Steuer

Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, wurde in Bretzfeld ein Autofahrer durch die Polizei kontrolliert. Da die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnehmen konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund zwei Promille an. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein weiterer Fahrer einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei ihm zeigte das Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille an. Auch er muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bretzfeld: Zwei Einbrüche in Scheunen - Zeugen gesucht

In Bretzfeld-Brettach, in der Mainhardter Straße kam es im Zeitraum von Freitagnachmittag und Samstagnachmittag zu zwei Scheunenaufbrüchen. An beiden Scheunen wurde das Vorhängeschloss gewaltsam aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang unklar. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Am Bahnhof in Öhringen kam es am Freitag, gegen 21 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde ein 53-Jähriger vermutlich von mehrere Jugendlichen angegangen unter anderem mit Steinen beworfen. Hierbei wurde er im Gesicht getroffen und verletzt. Im Anschluss begab er sich selbständig in das örtliche Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Betrunkener Auto gefahren

Im Brennstock, in Öhringen, wurde in der Samstagnacht um 1 Uhr ein 56-Jähriger Autofahrer mit rund 2 Promille kontrolliert. Er wurde im Anschluss ins Krankenhaus gebracht und einer Blutentnahme unterzogen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren hat er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ingelfingen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, kam ein Mann auf der Lipfersberger Straße in Ingelfingen mit seinem VW aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Steinmauer zusammen. Im Zusammenhang mit dem Unfall wurde sowohl er selbst, wie auch die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Einer der Insassen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Schöntal: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Auf der Kreisstraße 2319 Zwischen Marlach und Erlenbach kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht des Verursachers. Kurz nach dem Ortsausgang von Marlach kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug des oder der Unbekannten und einem Verkehrszeichen, sowie einem Weidezaun. Nach bisherigen Ermittlungen, könnte es ich um einen Kleinwagen der Marke Nissan handeln. Nun sucht die Polizei nach Zeugen die Angaben zum Unfall, der Fahrzeuglenker oder der Fahrzeuglenkerin machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell