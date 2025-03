Feuerwehr Essen

FW-E: Fassadenbrand in Essen - Brandausbreitung konnte verhindert werden

Essen-Heidhausen, Schiefenberg, 18.03.2025, 06:30 Uhr (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen zu einer unklaren Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Straße Schiefenberg in Essen-Heidhausen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war zunächst eine leichte Rauchentwicklung an der Fassade sichtbar, jedoch kein offenes Feuer erkennbar. Um die Ursache zu lokalisieren, setzte die Feuerwehr eine Wärmebildkamera ein. Dabei wurde ein Brandherd innerhalb der Fassadenkonstruktion festgestellt.

Um das Feuer gezielt bekämpfen zu können, öffneten die Einsatzkräfte die Außenwand des Gebäudes mit einer Kettensäge. Durch die plötzliche Sauerstoffzufuhr flammte der Schwelbrand kurzzeitig auf, konnte jedoch umgehend gelöscht werden. Um eine erneute Entzündung zu verhindern, wurde auch die Innenseite der Wand geöffnet und die Dämmung entfernt.

Zur effektiven Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr ein Schaummittel ein, um ein tiefes Eindringen des Löschwassers in die Holzfaserdämmung zu ermöglichen. Anschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrolliert.

Im weiteren Verlauf des Morgens führte die Feuerwehr eine Brandnachschau durch, um sicherzustellen, dass keine verdeckten Glutnester übersehen wurden und das Feuer vollständig gelöscht war. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Rüttenscheid und Kupferdreh sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Werden-Heidhausen. Die Feuerwehr Essen war mit 30 Einsatzkräften rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Zur Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell