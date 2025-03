Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme eines Mitarbeiters in einer Physiotherapiepraxis vom 25.03.2025

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Mitarbeiter einer Physiotherapiepraxis nach sexuellen Übergriffen festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Dienstag, den 18. März 2025, wurde in einer Gemeinde im Landkreis Heilbronn ein Mitarbeiter einer Physiotherapiepraxis festgenommen. Ihm wird u. a. vorgeworfen, im November 2024 gegenüber einer 36-Jährige in den Praxisräumen sexuell übergriffig geworden zu sein. Im Rahmen der durch die Kriminalinspektion 1 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn geführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann, weshalb auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Heilbronn am 13. März 2025 durch das Amtsgericht Heilbronn ein Haftbefehl sowie Durchsuchungsbeschlüsse für die Praxis und das Wohnhaus des Tatverdächtigen erlassen wurden. Am 18. März 2025 folgten daher zeitgleich die Durchsuchungen in beiden Objekten. Hierbei konnten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicherstellen und den Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug, weshalb der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn nun weitere mögliche Zeugen und Geschädigte. Diese werden gebeten, unter der Telefonnummer 07131 104-4444, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

