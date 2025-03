Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall am Stauende

Heilbronn (ots)

BAB 6/ Öhringen: Verkehrsunfall auf der Autobahn - zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 8.20 Uhr, auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Bretzfeld in Fahrtrichtung Mannheim wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah ein 42-jähriger Skoda-Fahrer auf Höhe Öhringen ein Stauende, welches sich aufgrund eines vorangegangenen Unfalls gebildet hatte. Der Skoda fuhr zunächst dem Transporter eines 26-Jährigen auf und schob diesen auf einen ebenfalls im Stau stehenden Lkw eines 45-Jährigen. Der 42-jährige Unfallverursacher sowie der 26-Jährige wurden hierbei leicht verletzt. Beide mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Zur Unfallaufnahme sowie aufgrund der notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn über mehrere Stunden voll gesperrt. Ein vorsorglich in den Einsatz gebrachter Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten an Bord wieder abheben. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell