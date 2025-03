Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen gesucht und Unfall mit hohem Sachschaden

Neckarsulm-Amorbach: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Amorbach. Zwischen 12:45 Uhr und 21:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Budakeszistraße. Anschließend wurden im ganzen Haus Schränke geöffnet, nach Wertsachen durchsucht und Schmuck sowie hochprozentiger Alkohol entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Untergruppenbach: Einbruch in Gartenhaus - Wer hat etwas gesehen? In der vergangenen Woche brach eine unbekannte Person in ein Gartenhaus in Untergruppenbach ein. Zwischen dem 17. März und dem 25. März überstieg der Täter vermutlich den Zaun des Grundstücks im Gewann "Kapfelter", öffnete gewaltsam zwei Türen des dort stehenden Gartenhauses und entwendete mehrere Gartengerätschaften der Marke "Stihl". Wer hat im Tatzeitraum rund um das Gewann "Kapfelter" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegen.

A6/ Bad Rappenau: Unfall mit drei Beteiligten und hohem Sachschaden Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fiat an der Anschlussstelle Bad Rappenau auf die A6 in Richtung Nürnberg auf und nutzte zunächst den rechten Fahrstreifen. Als der Mann kurz darauf auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, übersah er vermutlich den hier bereits fahrenden Sattelzug eines 40-Jährigen und kollidierte mit diesem. Nach dem Aufprall wurde der Fiat auf den linken Fahrstreifen geschoben, wo er mit dem Seat einer 45-Jährigen zusammenstieß und diesen gegen die Mittelschutzplanke drückte. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

