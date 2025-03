Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heckenbrand

Waldfeucht-Frilinghoven (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19. März) geriet gegen 01.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Frilinghoven die Gartenhecke eines Wohnhauses in Brand. Der Anwohner löschte die Flammen und die verständigte Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch. Durch den Brand wurde eine unmittelbar an die Hecke angrenzende Überdachung beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

