Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin stürzt auf Feldweg

Hundebesitzer gesucht

Wassenberg-Effeld (ots)

Bereits am 7. März (Freitag) war eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad gegen 10.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg zwischen Effeld und Karken, zwischen dem Schaagbach und dem Baaler Bach in der Nähe vom Haus Effeld, unterwegs. Sie beabsichtigte, einen Spaziergänger mit Hund zu überholen und machte durch die Fahrradklingel und Zuruf auf sich aufmerksam. Der Hundehalter rief sein Tier daraufhin zu sich. Als die Hückelhovenerin an dem Mann vorbeifahren wollte, bellte der Hund und schien auf die Frau zuspringen zu wollen. Diese stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Besitzer des Hundes bot der Verletzten seine Hilfe an, entfernte sich aber später, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Mann war etwa 65 Jahre alt und hatte kurze graue Haare. Er war zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Regenjacke bekleidet. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarz-weißen Border Collie gehandelt haben. Die Polizei sucht nun den Hundehalter. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell