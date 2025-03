Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Zeugensuche

Hückelhoven-Millich (ots)

Am Dienstagabend (18. März) kam es im Bereich der Gronewaldstraße an der Auffahrt zur Autobahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Der 14-Jährige war mit dem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Fahrradweg aus Richtung Millich kommend in Fahrtrichtung Ratheim unterwegs und fuhr über die Mittelinsel der Autobahnabfahrt. Beim Überqueren der Autobahnzufahrt stieß er gegen 19.30 Uhr mit dem Auto eines Mannes zusammen, der aus dem Kreisverkehr heraus auf die Autobahn auffahren wollte. Der Mann stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Nachdem dieser äußerte, dass alles in Ordnung sei, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Später stellte der Junge fest, dass er sich doch durch den Sturz auf die Fahrbahn leicht verletzt hatte. Der Autofahrer war etwa 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug einen beigen Trainingsanzug und weiße Sportschuhe. Bei dem Wagen soll es sich um ein älteres graues Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei sucht nun den Fahrer des grauen Pkw. Er beziehungsweise Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

