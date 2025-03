Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte brechen in Handwerkerfahrzeug ein

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18. März) wurde ein Anwohner der Brückstraße gegen 02.40 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er, dass sich eine Person an seinem Handwerkerfahrzeug sowie eine weitere auf der Ladefläche im Innenraum befand. Die Unbekannten flüchteten mit einem grauen Kombi in unbekannte Richtung. Einer der Männer war kräftig und etwa 176 bis 186 Zentimeter groß. Von der Ladefläche stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen zwei Werkzeugkoffer. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02451 920 0 zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell