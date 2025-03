Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg Randerath - Einbruch Am Samstag, 15.03.2025, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf dem Heerweg in Heinsberg-Randerath und durchsuchten dieses. Zuvor hatten die Tatverdächtigen die Terrassentür aufgebrochen. Aus dem Haus wurden Bargeld und andere Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche ...

