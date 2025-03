Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 16.03.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg Randerath - Einbruch

Am Samstag, 15.03.2025, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf dem Heerweg in Heinsberg-Randerath und durchsuchten dieses. Zuvor hatten die Tatverdächtigen die Terrassentür aufgebrochen. Aus dem Haus wurden Bargeld und andere Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

