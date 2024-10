POL-W: W Festnahme nach Messerstich - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am Freitag (18.10.2024, gegen 09:30 Uhr) nahm die Polizei drei Tatverdächtige nach einem Wohnungseinbruch in der Malzstraße fest. Die drei Männer sollen sich unter dem Vorwand, Post auszuliefern, Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschafft haben und gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sein. ...

mehr