POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrskontrollen

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallflucht während Einkaufs

Bislang unklar ist, wer für einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro an einem Mercedes-Benz Viano verantwortlich ist. Das Fahrzeug stand am Dienstagmittag zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkdeck 2 eines Einkaufszentrums in der Bergstraße in Künzelsau. Vermutlich wurde es bei einem Parkvorgang beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Ohne Führerschein unterwegs

Beamten des Polizeireviers Öhringen fiel am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr ein BMW in der Herrenwiesenstraße in Öhringen auf. Bei einer anschließenden Kontrolle des 24-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt.

Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

BAB 6/ Öhringen: Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg führten am Dienstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr stationäre Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein durch. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw.

Insgesamt konnten 5.713 Fahrzeuge gemessen werden, wobei 240 Verstöße festgestellt wurden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 171 km/h. Vier Fahrzeuglenker erwartet ein Fahrverbot.

