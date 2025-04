Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vorläufige Festnahmen nach räuberischem Diebstahl

Viersen (ots)

Am Montagvormittag ist in einem Discounter im Löhcenter in Viersen ein Ladendiebstahl eskaliert.

Mitarbeitende des Geschäfts hatten einen Mann und eine Frau beobachtet, die sich in der Spirituosen-Abteilung verdächtig verhalten haben. Nachdem die Frau den Kassenbereich passiert und dabei nur einen Leergut-Bon eingelöst und nichts bezahlt hatte, schlug der Alarm im Sicherungsbereich an. Mitarbeitende stellten sich der Frau sofort in den Weg und versuchten, sie aufzuhalten.

Der Mann kam hinzu, schubste eine der Mitarbeiterinnen und schlug sie. Damit ermöglichte er der Frau die Flucht. Ihn hielten aber weitere Mitarbeitende und Zeuginnen und Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Frau, eine 30-Jährige ohne festen Wohnsitz, konnte ein Streifenteam etwas später am Busbahnhof in Dülken antreffen und ebenfalls vorläufig festnehmen.

Bei beiden ergaben durchgeführte Atemalkoholtests Werte von über zwei Promille. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (379)

