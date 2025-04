Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Münchheide: Buswartehäuschen zerstört - wer hat etwas gesehen?

Willich-Münchheide (ots)

Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag ist am Siemensring in Münchheide zerstört worden.

Ein Passant hatte ein Feuer an der Haltestelle Kückesweg entdeckt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Eine Anzeigetafel verbrannte, eine der Scheiben zersprang. In unmittelbarer Nähe fanden die Einsatzkräfte einen abgebrannten Feuerwerkskörper.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Münchheide verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (378)

