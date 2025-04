POL-VIE: Kreis Viersen: Betrugsmasche: Vorsicht vor gefälschten Steuerbescheiden

Viersen (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Dülkener Straße in Viersen. Eine Anwohnerin wurde zur Tatzeit durch ein lautes Geräusch geweckt. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Kiosk und entwendete mehrere Schachteln Zigaretten. Wenn Sie rund um den Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur ...

