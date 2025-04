Polizei Hamburg

POL-HH: 250414-1. Zwei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.04.2025, 10:35 Uhr

Tatort: Hamburg - St. Pauli, Friedrichstraße

Zwei 26- und 29-jährige Kolumbianer stehen im Verdacht, am gestrigen Vormittag in Hamburg-St. Pauli mit Flaschenhälsen auf einen 24-Jährigen eingestochen zu haben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein 24-jähriger Ecuadorianer in einer Lokalität in St. Pauli. Er geriet dort aus ungeklärter Ursache mit zwei Männern in eine verbale Streitigkeit, die sich vor die Tür der Lokalität verlagerte. Die Tatverdächtigen warfen zunächst mit Flaschen auf den 24-Jährigen, ehe sie mit abgebrochenen Flaschenhälsen bewaffnet auf ihn zu stürmten.

Der Mann erlitt durch Stiche mit den Flaschenhälsen klaffende Schnittwunden am Kiefer und den Händen. Nach einer Erstbehandlung im Krankenhaus besteht keine Lebensgefahr.

Die Tatverdächtigen konnten vor Ort durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiterführenden Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell