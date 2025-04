BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 31-Jähriger darf nach Zahlung der Geldstrafe weiterreisen

Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 29. März bei Kontrollen am Grenzübergang in Iffezheim eine Urkundenfälschung aufgedeckt. Hier zeigte ein 42-Jähriger mit ungeklärter Nationalität eine Duldung vor. Er hatte das zeitlich abgelaufene Dokument eigenmächtig um zwei Monate verlängert. Die Duldung wurde sichergestellt und den 42-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Nach Abschluss ...

