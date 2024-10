Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person - Alarmierung durch SmartWatch

Am heutigen Mittwoch Vormittag wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg, gemeinsam mit Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei, um 08:56 Uhr mit dem Stichwort "TH P-klemmt, Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person" alarmiert. Durch die Unfallkinetik hatte eine Smart Watch den Unfall registriert und daraufhin automatisch einen Notruf abgesetzt. An der Einsatzstelle waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei PKW`s im Kreuzungsbereich verunfallt. Durch den Zusammenstoß lag ein PKW im Graben. In beiden Fahrzeugen befand sich jeweils eine Person, wobei eine Person im Fahrzeug eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt war. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert sowie der Brandschutz sichergestellt. Der im Graben liegende PKW wurde von umliegenden Geäst befreit, sodass eine größtmögliche Zugangsöffnung hergestellt werden konnte. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde durch den anwesenden Notarzt entschieden, die Person möglichst schonend aus dem PKW zu befreien. Daraufhin wurde mit hydraulischem Rettungsgerät eine weitere Möglichkeit über den Kofferraum geschaffen (sog. Tunnel-Rettung). Hierüber konnte die Person anschließend schonend aus dem PKW befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Zur weiteren Unfallaufnahme wurde die Polizei unterstützt sowie auslaufende Kühlflüssigkeit abgestreut. Zudem wurde der hinzugezogene Abschleppdienst unterstützt. Mit Übergabe der Einsatzstelle konnte der Einsatz beendet werden. Zu Unfallursache, Schadenshöhe sowie Personenschäden können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

