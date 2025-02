Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB 27

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Montag den 03.02.2025 gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 27 in Fahrtrichtung Süden vor der Abfahrt Bremerhaven-Wulsdorf alarmiert. Am Stauende hatte sich ein Unfall ereignet. Beteiligt waren ein Transporter und zwei Personenkraftwagen.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst.

Nach der Erstversorgung wurden drei leichtverletzte Personen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gefahren.

Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen veranlasste die Polizei eine Sperrung der Autobahn.

