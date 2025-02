Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Höhenretter der Feuerwehr befreien drei Jugendliche aus feststeckendem Aufzug

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven - Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Bremerhaven um 16:15 Uhr zu einem Einsatz in die Columbusstraße gerufen. Der Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe wurde ein feststeckenden Aufzug gemeldet, in dem sich drei Jugendliche befanden.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass die drei 11 bis 13 Jahre alten Jugendlichen in der Aufzugskabine eingeschlossen waren. Während die Feuerwehr mit dem Öffnen des Aufzugs beschäftigt war, erhielten die Einsatzkräfte Meldungen von Passanten, dass auch in einem weiteren Aufzug in den Hafenwelten Personen feststeckten. Dank der schnellen Reaktion eines Technikers des Betreibers konnten die Insassen des zweiten Aufzugs rasch befreit werden.

Die Rettung der Jugendlichen im ersten Aufzug gestaltete sich jedoch als herausfordernd. Der Techniker war nicht in der Lage, den Aufzug zu öffnen oder ihn in Bewegung zu setzen. Daher entschied die Feuerwehr, ihre Spezialisten der Höhenrettung einzusetzen. Ein Höhenretter seilte sich in den, bereits gesicherten, Aufzugschacht ab und erreichte die Kabine. Dort wurden die Jugendlichen in spezielle Sicherheitsgurte gesichert und anschließend sicher im Aufzugsschacht nach unten gelassen.

Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Columbusstraße teilweise von der Polizei gesperrt, um den Einsatzkräften den Zugang zu erleichtern. Nachdem die Polizei Kontakt zu den Eltern der Jugendlichen aufgenommen hatte, konnten diese die Einsatzstelle wohlbehalten verlassen.

Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei an dem Einsatz beteiligt. Die schnelle und professionelle Reaktion der Feuerwehr sorgte dafür, dass die Jugendlichen ohne Verletzungen gerettet werden konnten.

