Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reha-Zentrum

Düren (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag (24.05.2024) und Montag (27.05.2024) in Praxisräume auf der Arnoldsweiler Straße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Täter schlugen zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag zu. In diesem Zeitraum verschafften sie sich unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie neben Bargeld auch diverse elektronische Geräte. Außerdem gelangten sie in den Besitz eines Fahrzeugschlüssels, mit dem sie anschließend einen Pkw aus dem Fuhrpark des Rehazentrums entwendeten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Modell "Twingo" des Herstellers Renault mit dem amtlichen Kennzeichen AC-RZ34.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

