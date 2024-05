Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Lagerraum

Niederzier (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag (20.05.2024) bis Montag (27.05.2024) an insgesamt sechs Tagen Waren aus einer Lagerhalle auf der Jülicher Straße.

Ein Verantwortlicher des geschädigten Unternehmens meldete sich am Montag (27.05.2024) bei der Polizei. Er hatte kurz zuvor geöffnete Kartons in der Lagerhallte entdeckt. Als er sich daraufhin die Kameraaufnahmen des Geländes ansah, stellte er fest, dass ein Unbekannter seit Pfingstmontag fast täglich den Lagerraum betreten und Waren entwendet hatte. Den Aufnahmen zufolge betrat der Dieb die Räumlichkeiten überwiegend zur Nachtzeit. Wie er auf das Gelände gelangte ist bisher unklar. Der Schaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell